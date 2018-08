Am Thielenplatz in Hannover wurde am Dienstagabend die Eröffnung des Bistros Mad about Juice gefeiert. Hannover 96-Spieler Matthias Ostrzolek und seine Partnerin Anne-Kathrin Ertl weihten gemeinsam mit vielen geladenen Gästen ihr neues Projekt ein. Die offizielle Eröffnung ist am Donnerstag.