Hannover

In Herrenhausen sind am Donnerstagmorgen ein Hund und acht Pythonschlagen bei einem Wohnungsbrand getötet worden. Die Feuerwehr wurde gegen 10.40 Uhr alarmiert, aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses am Wesener Weg drang dichter Rauch. Die 24-jährige Mieterin konnte sich ins Freie retten und berichtete den Einsatzkräften von den Hunden und Schlangen in ihrer Wohnung. „Umgehend wurde mit der Tierrettung begonnen“, sagt Feuerwehrsprecher Gianni Hilliger.

Die Helfer konnten allerdings nur noch eine der beiden französischen Bulldoggen retten, diese wurde anschließend mit Sauerstoff versorgt. „Für den zweiten Hund und die Schlangen kam jede Hilfe zu spät“, so Hilliger. Die 24-jährige Mieterin blieb unversehrt, ihre Zweizimmerwohnung ist jedoch bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden wird seitens der Feuerwehr auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Während der Löscharbeiten musste die Haltenhoffstraße zwischen Meldau- und Weirauchstraße etwa eine Stunde komplett gesperrt werden.

Von pah