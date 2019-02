Aus der Stadt Ihmekrippe - Hannover: Ihmekrippe muss womöglich doch nicht ans andere Ende der Stadt Die Ihmekrippe in Hannover-Linden muss möglicherweise doch nicht ans andere Ende der Stadt umziehen. Die Krippe wird wegen Schimmelbefall saniert. Die Verwaltung hatte als einzigen Ausweichstandort zunächst eine Kita in Vahrenheide angeboten.

Eltern der sanierungsbedürftigen Ihmekrippe protestieren vor dem Rathaus dagegen, dass ihre Kinder täglich per Shuttle in eine Ausweichkita am anderen Ende der Stadt gefahren werden sollen. Quelle: Katrin Kutter