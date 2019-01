Hannover

Ein Mann hat am Dienstagnachmittag einen Zwölfjährigen in einem Bus so stark geohrfeigt, dass der Junge gegen eine Glasscheibe prallte und anschließend bewusstlos wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.40 Uhr in einem Fahrzeug der Linie 121 an der Haltestelle Hauptbahnhof. Nach Polizeiangaben soll sich der Junge zuvor lautstark mit drei Freunden im Alter von elf und zwölf Jahren im Bus unterhalten haben, sie waren an der Stresemannallee eingestiegen. Davon fühlte sich der Unbekannte offenbar so gestört, dass er laut Polizeisprecher Philipp Hasse „sofort aggressiv“ wurde. Er habe die Teenager aufgefordert, am Hauptbahnhof auszusteigen, „um sich dort zu prügeln“.

Als der Zwölfjährige darauf jedoch nicht einging, habe der Mann allein den Bus verlassen. Kurz darauf lehnte er sich jedoch wieder zurück ins Fahrzeug „und verpasste dem Jungen eine erhebliche Backpfeife“, sagt Hasse. Durch die Wucht prallte der Zwölfjährige gegen eine Scheibe und sank bewusstlos auf den Nachbarsitz. Hasse: „Er kam glücklicherweise nach kurzer Zeit wieder zu sich.“ Der Rettungsdienst brachte den leichtverletzten Zwölfjährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unbekannte ergriff unterdessen die Flucht, er war in Begleitung einer jungen Frau mit Kinderwagen.

Der Gesuchte ist zwischen 25 und 30 Jahren alt, etwa 1,85 Meter groß und von südländischer Erscheinung. Nach Zeugenaussagen hat er dunkle, mittellange Haare und einen Bartansatz. Zur Tatzeit trug der Mann eine schwarze Jacke, eine hellblaue Jeans und Lederstiefel. Die auffälligsten Merkmale dürften jedoch ein Piercing im linken Nasenflügel und ein Tattoo auf dem rechten Handrücken sein. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 109 28 20.

Von Peer Hellerling