Hannover

Ein Kinderwagen hat am Sonntag in einem Abstellraum eines Mehrfamilienhauses in Linden-Süd in Flammen gestanden. Die Feuerwehr wurde gegen 17.45 Uhr alarmiert, beim Eintreffen der Retter an der Ricklinger Straße hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand im Erdgeschoss schnell löschen, Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Der Einsatz dauerte bis 18.30 Uhr, die Straße musste währenddessen teilweise gesperrt werden. Die Brandursache ist unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von pah