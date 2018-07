Hannover

In Kirchrode hat am Sonnabend ein Saunaofen eine Garage in Brand gesteckt. Die Feuerwehr musste gegen 11.10 Uhr in die Sudetenstraße ausrücken, die Bewohner des Einfamilienhauses hatten starken Rauch bemerkt. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, brannten bereits Teile der in der Garage installierten Minisauna. „Ein Löschtrupp ging unter schwerem Atemschutz vor und konnte das Feuer schnell löschen“, sagt Martin Trang, Sprecher der Berufsfeuerwehr.

Der Einsatz dauerte bis etwa 12 Uhr, alarmiert wurden neben der Berufsfeuerwehr auch die Ehrenamtler aus Kirchrode. Während der Löscharbeiten musste die Sudentenstraße kurzzeitig gesperrt werden, ein Üstra-Bus wurde umgeleitet. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird seitens der Feuerwehr auf rund 5000 Euro geschätzt.

Von pah