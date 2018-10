Hannover

Kiss gab die Informationen am Montag auf ihrer Homepage bekannt: Bei ihrer „End of the Road“-Tour im nächsten Jahr am 5. Juni in Hannover Station. Es ist das einzige Konzert der Gruppe in Norddeutschland. Außerdem sind bei der Welttournee noch Auftritt in München, Essen und Berlin geplant.

Kiss gehört zu Rock-Bands mit den ausgefallensten Bühnen-Outfits: Seit mehr als vier Jahrzehnten treten sie mit grell geschminkten Gesichtern auf. Zu den größten Hits von Kiss gehört „I Was Made For Loving You“.

Der Ticketverkauf für das Konzert auf der Expo-Plaza beginnt am 2. November.

Im Jahr 2019 gibt es weitere große Open-Air-Konzerte: Am 2. und 3. August spielt Ed Sheeran auf der Expo-Plaza. Pink tritt am 12. Juli in der HDI-Arena auf, und Gitarrist Slash gab heute bekannt, dass er am 19. Juni in der Swiss Life Hall gastiert. Herbert Grönemeyer gibt am 6. September ein Konzert in der HDI-Arena.

Welt-Star Elton John macht am 22. Mai bei seiner Abschiedstournee Station in der HDI-Arena.

