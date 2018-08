Hannover

Die Hitzewelle der vergangenen Tage findet nur ein langsames Ende: Mittwoch wird es noch einmal 32 Grad warm, dann sinkt das Thermometer langsam. So sollen es am Sonnabend nur noch 24 Grad werden, Sonntag dagegen schon wieder 30 Grad – in manch anderem Sommer wäre man darüber schon froh gewesen.

Hobbygärtner und Landwirte warten bei der Dürre derzeit sehnsüchtig auf Regen. Und so sind bereits am Mittwoch leichte Regenschauer zu erwarten, am Donnerstag noch einige mehr. Die Regenmenge soll laut Wettervorhersage allerdings nicht hoch – es ist eher der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein.

Gewitter eher im Südwesten und in Berlin

Viele fürchten allerdings, dass sich die Hitze in heftigen Sommergewittern entlädt und für Überschwemmungen sorgt wie im Sommer 2017. Für die Region Hannover sind nach derzeitigem Stand keine Gewitter zu erwarten. Blitze und Starkregen erwarten die Meteorologen eher für den Südwesten von Deutschland und Gegenden in Berlin und Brandenburg. Bereits am Dienstag hatte es rund um Marburg Überschwemmungen nach starken Regenfällen gegeben.

Von RND/sbü