Hannover

An zwei Kontrollstellen an der Schützenallee und an der Hildesheimer Straße hat die Polizei am Dienstag von 16 bis 22 Uhr Autofahrer kontrolliert. Von 227 angehaltenen Fahrzeugen war kein Fahrer betrunken, zwei – 21 und 25 Jahre alt – waren allerdings unter Drogeneinfluss unterwegs. Bei ihnen wurde eine Blutprobe angeordnet. Außerdem wurden zwei nicht ordnungsgemäß angeschnallte Kinder sowie drei nicht angeschnallte Erwachsene entdeckt.

Von RND/sbü