Hannover

Ein mit Pfefferspray bewaffneter Ladendieb hat am Donnerstag zwei Mitarbeiterinnen der Lidl-Filiale an der Hildesheimer Straße in Döhren attackiert. Die beiden Frauen im Alter von 34 und 37 Jahren hatten auf den Mann aufgepasst, nachdem dieser geraume Mengen Tabak stehlen wollte. In einem unachtsamen Moment ergriff der Ladendieb die Flucht und besprühte seine beiden Bewacherinnen mit dem Reizgas. Die Mitarbeiterinnen erlitten leichte Augenreizungen, der Ladendieb konnte fliehen.

Der Gesuchte war den Lidl-Mitarbeitern gegen 19 Uhr aufgefallen. Ein 29-jähriger Angestellte hatte den Ladendieb dabei beobachtet, wie dieser zunächst im Kassenbereich vier Schachteln Zigarillos, eine Tabakpackung und Zigarettenpapier aus einem Regal nahm – danach ging er zunächst zurück ins Geschäft. „Wenig später wollte der Dieb den Discounter verlassen, wurde dabei jedoch von dem 29-Jährigen angesprochen“, sagt Polizeisprecher Mirco Nowak. In einem Aufenthaltsraum holte der Ertappte die Tabakwaren sowie elf Dosen eines Energydrinks aus seinem Rucksack. Die beiden Frauen sollten im Anschluss auf den Ladendieb aufpassen, bis die Polizei eintraf.

Polizei bittet um Hinweise

Bevor der Dieb die Flucht ergriff, konnte er noch Teile seiner Beute greifen. Eine sofortige Fahdnung der Polizei verlief erfolglos. Der sehr schlanke Räuber ist etwa 35 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß und spricht akzentfrei Deutsch. Der ungepflegt wirkende Mann trug eine dunkle Cargohose, eine dunkle Jacke, eine dunkle Wollmütze und hatte einen Rucksack bei sich. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 109 36 20.

Von pah