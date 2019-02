Hannover

Die Polizei warnt vor einem unbekannten Mann, der in Linden-Nord bereits mehrfach versucht haben soll, fremde Kinder anzusprechen und mitzunehmen. Wie die Behörde am Donnerstagmittag mitteilte, sei bereits ein Fall bekannt. Er soll sich am Donnerstag, 7. Februar, ereignet haben. „Wir nehmen das Ganze sehr ernst“, sagt Behördensprecher Mirco Nowak. „Wer etwas beobachtet hat, sollte sich bitte schnellstmöglich bei der Polizei melden.“ Informationen zu weiteren Zwischenfällen lägen aber bislang noch nicht vor.

Derzeit geht in den sozialen Netzwerken um, dass ein Mann mehrfach versucht habe, Kinder mitzunehmen. Uns ist seit... Gepostet von Polizei Hannover am Donnerstag, 14. Februar 2019

Gleichzeitig kursiert seit Mittwochabend ein Beitrag auf Facebook, dass in Linden-Nord mit Aushängen vor dem mutmaßlichen Kinderfänger gewarnt wird. Demnach habe der Unbekannte bereits „zweimal versucht, unterschiedliche Kinder in Linden-Nord mitzunehmen“. Er soll an jenem 7. Februar einer Mutter ihren Sohn beim Abholen vor einem Kindergarten entrissen haben. „Durch eingreifende Passanten konnte der Übergriff verhindert werden“, heißt es in dem Aushang. Die Schreiben sind offenbar am Mittwochabend an mehreren Orten im Stadtteil aufgetaucht, seitdem geht die Polizei den Hinweisen nach. Warum die Warnung jedoch erst eine Woche nach dem Vorfall aufgehängt wurde, ist derzeit unklar.

Mit diesem Aushang wird in Linden-Nord vor dem Unbekannten gewarnt. Das Bild kursiert unter anderem auf Facebook. Quelle: Privat

Sofort bei der Polizei melden

Die Hintergründe für die Tat sind ebenfalls noch offen, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, im Laufe des Donnerstags soll die betroffene Mutter erneut befragt werden. Gleichzeitig mahnt die Polizei wegen des bereits dutzendfach kommentierten und geteilten Internet-Posts zur Besonnenheit: „Streut keine Gerüchte in den sozialen Netzwerken, sondern meldet euch bei Beobachtungen bei einer Polizeidienststelle oder wählt im Notfall 110“, schreiben die Ermittler sowohl auf Facebook als auch auf Twitter.

Sobald es heute Neuigkeiten gibt, wird dieser Artikel aktualisiert.

Von Peer Hellerling