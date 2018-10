Hannover

Mit einer Schusswaffe haben zwei Männer am Montag eine Spielhalle in Linden-Nord überfallen und die Tageseinnahmen geraubt. Nach Angaben der Polizei hatte einer der beiden gegen 2.20 Uhr die Spielothek an der Fössestraße betreten. Während sein Komplize an der Tür Schmiere stand, ging er zum Tresen, bedrohte eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und griff sich das Geld aus der Kasse. Anschließend flüchteten die beiden Männer mit ihrer Beute.

Der bewaffnete Täter ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank und spricht deutsch. Er trug eine helle Jogginghose und einen Kapuzenpullover. Sein Komplize ist 1,60 bis 1,70 Meter groß und hatte sich ebenfalls mit einem Kapuzenpullover vermummt.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter (0511) 109-5555 entgegen.

Von frs/RND