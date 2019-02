Hannover

Ein Unbekannter soll am Donnerstag, 7. Februar, in Linden-Nord versucht haben, einer Mutter den Kinderwagen samt dreijährigem Sohn darin zu entreißen. Die Entführung konnte nur knapp verhindert werden, die Polizei sucht inzwischen nach dem Mann. Bei Facebook und Whatsapp sorgt der Vorfall seit dem Auftauchen einer Warnung für viel Aufsehen.

Was ist passiert?

Ein älterer Mann soll am 7. Februar an der Bennostraße gegen 15.30 Uhr am Kinderwagen einer jungen Mutter gezerrt haben. Darin lag der dreijährige Sohn, sie kamen gerade von einer nahegelegenen Kindertagesstätte an der Herbartstraße. Nur weil die 24-Jährige und ihre Schwiegermutter (62) den Kinderwagen festhielten, scheiterte der Gesuchte mit seinem Vorhaben und floh.

Wie sieht der Mann aus?

Die Polizei sucht nach einem etwa 50 Jahre alten Mann, der zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein soll. Er hat zudem zottelige, graue Haare. Nach dem gescheiterten Entfühungsversuch stoppte ein älterer, silberner VW neben dem Gesuchten, dieser stieg auf der Beifahrerseite ein und der Wagen fuhr Richtung Stärkestraße davon. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 109 39 20.

Was ist das Motiv?

Die Beweggründe des Gesuchten sind unklar. Während die Polizei inzwischen wegen einer versuchten Entziehung Minderjähriger ermittelt, soll die Mutter der Awo-Kita nach HAZ-Informationen anderes berichtet haben: Demnach habe am 7. Februar lediglich ein möglicherweise verwirrter Mann den Kinderwagen etwas ruppig angefasst. Von einer versuchten Entführung sei damals nicht die Rede gewesen.

Was steht in dem Facebook-Post?

Der Beitrag zeigt einen Zettel, der in einem Fenster in Linden-Nord klebt. Darauf ist zu lesen, dass es angeblich am 7. Februar zwei Vorfälle gegeben haben soll. Demnach konnten bloß Passanten durch ein Eingreifen verhindern, dass der Unbekannte das Kind entführen konnte. Wer den Zettel geschrieben und zudem erst eine Woche später in Linden-Nord aufgehängt hat, ist offen.

Wie viele Übergriffe soll es wirklich gegeben haben?

Der Polizei liegt ein Fall von versuchter Entführung vor. Gleichzeitig widersprechen die Beamten ausdrücklich anders lautenden Aussagen im Internet und bei Whatsapp, dass es bis zu vier solcher Taten gegeben haben soll. Die restlichen drei seien nichts weiter als Gerüchte.

Was macht die Polizei ?

Die Ermittler nehmen den Vorfall „sehr ernst“, sagt Behördensprecher Mirco Nowak. Die Streifenwagenbesatzungen seien nach Bekanntwerden umgehend sensibilisiert worden und sollen nun nach dem Verdächtigen im Stadtteil Ausschau halten. Möglicherweise könne in den kommenden Tagen mehr zu den Vorwürfen gesagt werden.

Von Peer Hellerling