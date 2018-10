Hannover

Ein 18-Jähriger und sein Begleiter (27) sind in der Nacht zu Donnerstag an der Weberstraße in Linden-Süd von einer Männergruppe angegriffen worden. Der junge Mann erlitt dabei eine lebensgefährliche Stichverletzung am Oberkörper und musste noch in der Nacht notoperiert werden. Der 27-Jährige zog sich bei der Auseinandersetzung eine Kopfplatzwunde zu. Auch er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Hintergründe für den blutigen Streit gegen 1.15 Uhr sind laut Polizei zurzeit noch unklar. „Wir ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes“, sagt Behördensprecherin Martina Stern. „Die Untersuchungen dauern noch an.“ Der 18-Jährige sei inzwischen außer Lebensgefahr.

Die Angreifer konnten allerdings unerkannt fliehen, die Polizei fahndet nach den Verdächtigen. Eine Täterbeschreibung gibt es nicht. Dennoch hofft die Kriminalpolizei auf Zeugenhinweise unter Telefon (0511) 109 55 55.

Von pah