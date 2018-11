Hannover

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagabend in Oberricklingen völlig unmaskiert eine Tankstelle an der Göttinger Chaussee überfallen und ist mit den erbeuteten Einnahmen aus der Kasse geflüchtet. Die Polizei sucht nun mit Hochdruck nach dem Täter. Der etwa 40 bis 45 Jahre alte Mann hatte laut Polizei gegen 19.30 Uhr in der Tankstelle zunächst eine Flasche Bier gekauft und anschließend den Verkaufsraum wieder verlassen. Kurze Zeit später kehrte er jedoch zurück, drängte die 37-jährige Mitarbeiterin zum Tresen und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Anschließend griff sich der Räuber die Einnahmen und flüchtete mit dem Geld. Die Polizei sucht nun nach einem etwa 1,70 bis 1,75 Meter großen und kräftigen Mann, der hochdeutsch spricht. Bei dem Überfall trug er kurze, dunkle Haare, eine dunkelblaue Jeans, ein dunkles Hemd, eine weiße Strickjacke und Sneaker. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05 11) 1 09 55 55 entgegen.

Von Ingo Rodriguez