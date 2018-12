Hannover

Ein 22-Jähriger soll am Ersten Weihnachtstag in einer Flüchtlingsunterkunft in Hannover-Lahe versucht haben, einen 25-Jährigen zu erstechen. Die Polizei wurde gegen 11.15 Uhr in die Laher Feldstraße gerufen und konnte den Verdächtigen festnehmen. Nach Angaben von Behördensprecher André Puiu soll der 22-Jährige versucht haben, seinem älteren Kontrahenten mit einem Messer „gezielt in den Hals zu stechen“. Zuvor seien die beiden Männer „wegen einer Lappalie in Streit geraten“, die Auseinandersetzung trug sich offenbar in der gemeinsamen Küche zu.

Dem 25-Jährigen gelang es, den Messerangriff abzuwehren. „Er erlitt dabei jedoch eine Schnittverletzung an der Schulter“, sagt Puiu. Ein 32-Jähriger hatte den blutigen Streit mitbekommen und ging nach Polizeiangaben dazwischen. Er habe dadurch laut Puiu weitere Attacken auf das Opfer verhindern können. Der schwerverletzte 25-Jährige musste vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 22-Jährige ließ sich nach der Tat widerstandslos festnehmen, ihm wird versuchte Tötung vorgeworfen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft soll der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser entscheidet, ob Untersuchungshaft angeordnet wird.

Von pah