Hannover

Attacke mit Eisenstangen: Unbekannte haben am Freitag bei einem Ford Mondeo im Sticksfeld (Bemerode) sämtliche Scheiben eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Zeugin gegen 11.30 Uhr zwei Maskierte bei der Tat beobachtet – und etwa eine Stunde später ging der Wagen in Flammen auf. „Trotz einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die beiden Täter entkommen“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse. Die Feuerwehr konnte den brennenden Ford schnell löschen.

Die Hintergründe für die Tat sind bislang unklar. Laut Hasse werden bislang kein politisches Motiv oder ein gezielter Anschlag auf den Besitzer vermutet, allerdings wurde das Auto vorsätzlich angesteckt. „Bei der Untersuchung am Montag haben die Ermittler festgestellt, dass der Mondeo mit einer brennbaren Flüssigkeit in Brand gesetzt wurde“, so Hasse. Allerdings ist unklar, ob es sich bei den Verursachern um die beiden maskierten Täter mit den Eisenstangen handelt. „Ein Zusammenhang kann aber nicht ausgeschlossen werden“, sagt er.

Deshalb suchen die Ermittler nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Die gesuchten Männer sind laut Zeugin etwa 1,70 Meter groß, von osteuropäischer Erscheinung und rund 30 Jahre alt. Einer ist schlank, trug schwarze Kleidung und hat schwarzes Tuch vor dem Mund. Sein kräftig gebauter Komplize war zur Tatzeit mit einem hellblauen T-Shirt und einer hellblauer Jeans bekleidet. Hinweise werden unter Telefon (0511) 109 55 55 entgegengenommen.

Von Peer Hellerling