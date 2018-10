Hannover

Ein maskierter Mann hat in der Nacht zu Dienstag an der Ferdinand-Wallbrecht-Straße in der List eine Tankstelle überfallen und konnte anschließend mit dem erbeutetem Geld flüchten. Nach Angaben der Polizei war der bislang unbekannte Täter gegen 1.20 Uhr mit einer Schusswaffe in den Verkaufsraum gekommen, hatte die einzige anwesende Mitarbeiterin bedroht und Geld aus der Kasse gefordert. Nachdem ihm die 31-Jährige auch Geld ausgehändigt hatte, konnte er zu Fuß flüchten. Die Polizei sucht nun mit Hochdruck nach dem Räuber. Er ist etwa 1,70 Meter groß und spricht akzentfreies Hochdeutsch. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen Dreitagebart, eine dunkle Jacke sowie eine dunkle Maske. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05 11) 1 09 55 55 entgegen.

Von Ingo Rodriguez