Hannover

Ein maskierter Räuber hat am Donnerstag einen Angestellten eines Textildiscounters mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert. Die Tat ereignete sich gegen 12.30 Uhr an der Deisterstraße in Linden-Süd. „Da der 33-Jährige der der Forderung nicht nachgekommen war, floh der Räuber ohne Beute in Richtung Deisterkreisel. Da sich der Unbekannte noch vor dem Verlassen des Geschäfts die schwarze Sturmhaube vom Kopf zog, konnte der Angestellte einen kurzen Blick auf das Gesicht erhaschen.

Der Gesuchte ist von südländischer Erscheinung und hat einen Oberlippenbart. Der etwa 1,90 Meter große und schlanke Mann ist 25 bis 30 Jahre alt und spricht Deutsch mit Akzent. Zur Tatzeit trug der Räuber schwarze Kleidung. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 109 55 55.

Von pah