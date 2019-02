Hannover

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagabend in Herrenhausen in einem Supermarkt an der Mandelslohstraße mit einer Axt eine Mitarbeiterin bedroht und ist anschließend mit dem gefüllten Geldeinsatz einer Kasse geflohen. Laut Polizei hatte der mit einer Kapuze und einer Sonnenbrille maskierte Räuber den Laden gegen 22 Uhr kurz vor Geschäftsschluss betreten. Anschließend bedrohte er mit seiner langstieligen Waffe unmittelbar an der Kasse die 35-jährige Mitarbeiterin und forderte von ihr Geld. Bereits unmittelbar danach schlug der maskierte Mann laut Polizei aber schon mit der Axt auf die Kasse, um anschließend den mit Geld gefüllten Kasseneinsatz herauszuziehen und damit zu flüchten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Der Mann hat bisherigen Erkenntnissen zufolge eine nordafrikanische Erscheinung, ist etwa 1,75 Meter groß, schlank und spricht akzentfrei Deutsch. Er war bei dem Überfall komplett schwarz gekleidet, trug Turnschuhe, Jeans, einen Kapuzenpullover und eine Lederjacke. Hinweise werden unter der Telefon (05 11) 1 09 55 55 entgegengenommen.

Von Ingo Rodriguez