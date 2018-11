Hannover

Mehrere Garagen in der List sind am Dienstagabend in Brand geraten. Die Feuerwehr ist mit zwei Löschzügen an der Marie-Jahn-Straße in unmittelbarer Nähe zum Mittellandkanals im Einsatz. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Clemens Hoppe stehen die Garagen vollständig in Flammen. Offenbar war dort eine Hobby-Autowerkstatt untergebracht, möglicherweise ist dort der Brand auch ausgebrochen.

Während der Löscharbeiten gab explodierten mehrere Gasflaschen, weshalb sich die Einsatzkräfte des öfteren zurückziehen mussten. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte bislang verhindert werden. Weshalb das Feuer ausbrach, ist zurzeit noch unklar.

Von pah