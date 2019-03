Hannover

Die Feuerwehren der Region Hannover sind am Montagmorgen wegen diverser Gewitter- und Sturmschäden vermehrt im Einsatz. „Es gibt derzeit mehrere abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume“, sagt Hannovers Feuerwehrsprecher Michael Hintz. So sind die Retter momentan unter anderem in der Posthornstraße in Linden-Mitte, weil dort ein Baum auf ein Handwerkerauto und einen VW Golf gestürzt war. „Der Feuerwehrkran ist vor Ort“, sagt Hintz. In Isernhagen-Süd wiederum stürzte ein Baum auf ein Haus, auch dort ist die Feuerwehr momentan eingesetzt. „Bisher verzeichnen wir zwölf sturmbezogene Einsätze“, sagt Hintz. Verletzte gibt es in Hannover bislang allerdings nicht.

Verspätungen bei der Bahn

Wegen umgestürzter Bäume bei Uetze-Dollbergen sowie bei Gifhorn gibt es derzeit erhebliche Beeinträchtigungen auf der Bahnstrecke zwischen Hannover und Wolfsburg. Davon sind sämtliche Verbindungen auf der Ost-West-Achse zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen betroffen. Ein Bahnsprecher riet Reisenden vor Antritt der Fahrt auf der digitalen Bahntafel nachzusehen, ob die Strecken befahrbar sind. Zwischen Braunschweig und Salzgitter wurde wegen eines umgestürzten Baumes ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Metronom hat angekündigt, dass Beeinträchtigungen auf folgenden Strecken zu erwarten sind:

Uelzen-Lüneburg-Hamburg

Hamburg-Buchholz-Rotenburg

Soltau-Hannover

Umgestürzte Bäume und Unfälle

Auch im Umland registrieren die Feuerwehren am Montagmorgen ein gestiegenes Einsatzaufkommen. In mehreren Kommunen beispielsweise in der Wedemark stürzten Bäume um. Außerdem soll in einer Kirche ein Blitz eingeschlagen sein. Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) Niedersachsen meldet darüber hinaus mehrere umstürzte Bäume im Kreis Celle und dem Heidekreis. „Es haben sich bereits mehrere Unfälle ereignet“, teilt die VMZ mit.

Wetterdienst warnt vor Sturmböen

Der Deutsche Wetterdienst warnt in der Region Hannover im Moment vor „starkem Gewitter“. Es sei daher bis voraussichtlich 15 Uhr mit schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 100 Stundenkilometer zu rechnen.

Von pah/sbü