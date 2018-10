Hannover

Ein älteres Ehepaar ist am Mittwoch um kurz nach 14 Uhr bei einem Unfall in Wülferode getötet worden. Beide wurden im Wagen eingeklemmt, nachdem dieser hinter dem Ortsausgang auf der Bockmerholzstraße gegen einen Baum geprallt war. Der 82-Jährige und seine 80 Jahre alte Frau konnten nicht wiederbelebt werden und starben noch am Unfallort. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von pah