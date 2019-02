Hannover

Ein Mann ist am Dienstagmorgen in Misburg-Süd verletzt worden, als sein mit Mergel beladener Lastwagen beim Entladen umgekippt war. Der Rohstoff wird für die Zementherstellung benötigt. Der Unfall ereignete sich gegen 9.35 Uhr auf einem Firmengelände am Lohweg, der 56-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatte sich der leicht verletzte Mann bereits selbst befreit, saß aber auf der Zugmaschine des 40-Tonners.

Ursache für das Umkippen unklar

„Nach medizinischer Versorgung wurde der Fahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht“, sagt Feuerwehrsprecher Gianni Hilliger. Für die Bergung des umgestürzten Lkw wurde ein Spedition beauftragt, die Feuerwehr musste nicht tätig werden. Wieso der Lastwagen umkippte, ist bislang nicht bekannt. Auch die Schadenshöhe ist bislang nicht geklärt.

Von pah