Nach einer Familienpause geht der kanadische Sänger Michael Bublé wieder auf Tour. Mit seinem neuen Album „love“ kommt er im nächsten Jahr auch nach Europa. Acht Konzerte gibt er in Deutschland, das erste davon am 29. Oktober in der Tui-Arena. Der allgemeine Vorverkauf dafür startet am Freitag, 16. November. Noch vor Wochen hatte es Gerüchte gegeben, dass sich Bublé ganz aus dem Showgeschäft zurückziehen wollte.

Der Sänger, der für eine Mischung aus Swing, Pop und Soul steht, hatte längere Zeit keine Konzerte gegeben: Sein 2013 geborener Sohn Noah war an Krebs erkrankt. Mittlerweile gehe es ihm besser, ließ der mittlerweile dreifache Familienvater mitteilen.

Bublé, der als Hochzeitssänger anfing, hat sieben Studioalben veröffentlicht, er hat mehrere Grammy-Auszeichnungen erhalten. Bekannt wurde er unter anderem mit der Cover-Version von „Cry Me A River“.

2010 war Bublé schon einmal in Hannover zu Gast.

