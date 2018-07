Hannover

Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen zwei Männer festgenommen. Sie stehen im Verdacht, kurz zuvor in den Madsack-Media-Store an der Langen Laube eingebrochen zu sein. Ein 51-jähriger Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hatte gegen 4.30 Uhr beobachtet, wie die beiden Männer die Eingangstür aufbrachen. Er alarmierte die Polizei. Bei ihrem Eintreffen konnten die Beamten einen 43-jährigen Verdächtigen beim Verlassen des Stores vorläufig festnehmen. Seinen mutmaßlichen 28 Jahre alten Komplizen erwischten die Polizisten im Hinterhof: Er hatte den Media-Store über ein Fenster an der Rückseite verlassen. Bei den Männern fanden die Polizisten offenbar zuvor entwendete Multimediageräte. Die beiden Männer sollen am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten Einbruchdiebstahls in ein Gewerbeobjekt.

Von man