Manchen Hannoveranern graut es vor den nächsten drei Wochen, andere haben sich die Daten des Maschseefests fett im Kalender unterstrichen. Am 1. August wird das Maschseefest durch einen feierlichen Festakt am Nordufer offiziell eröffnet. Konzerte und gastronomisches Vergnügen stehen auch in diesem Jahr wieder im Fokus des beliebten Seefests.