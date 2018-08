Hannover

Beamte der Polizei Hannover haben am Freitagabend drei Insassen eines Toyota festgenommen, nachdem der 34-jähriger Fahrer vor einer Verkehrskontrolle an der Marienstraße geflüchtet war. Er und seine Beifahrer (30 und 38) konnten gestellt werden. Gegen 21.35 Uhr sollte der Wagen an der Marienstraße, Höhe Walter-Gieseking-Straße, angehalten werden. Der 34 Jahre alte Fahrer ignorierte allerdings den „Stopp Polizei“-Schriftzug, beschleunigte und flüchtete über die Marienstraße, Berliner Allee, Lavesstraße, Schiffgraben und Königsstraße. Dabei überfuhr er mehrere rote Ampeln. „In diesem Zusammenhang gefährdete er andere Verkehrsteilnehmer“, sagt Polizeisprecherin Martina Stern.

Hunderte Zigarettenschachteln im Toyota

Nachdem der 34-Jährige mit den beiden Insassen über die Königstraße und Augustenstraße schließlich entgegen der Einbahnstraßenregelung in die Rundestraße gefahren war, konnten sie gestoppt werden. Alle drei Insassen wurden festgenommen. Bei der anschließenden Überprüfungen stellten die Beamten im Toyota mehrere Hundert Zigarettenschachteln, vermutlich Diebesgut, und mutmaßliches Aufbruchwerkzeug sicher. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang. Der 38- und der 30-Jährige wurden inzwischen entlassen. Der Fahrer wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht: Gegen ihn wird neben Verdacht auf Diebstahl insbesondere wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Von man