Oberleitungsstörung am Hauptbahnhof Hannover legt Zugverkehr lahm

Die Deutsche Bahn hat gegen 13 Uhr über den Nachrichtendienst Twitter mitgeteilt, dass im Hauptbahnhof (HBF) Hannover derzeit wegen einer Oberleitungsstörung der gesamte Zugverkehr lahm gelegt ist. Inzwischen hat auch die Bundespolizei bestätigt, dass ein Stromausfall den kompletten Schienenverkehr im HBF gestoppt hat.

Nach Informationen der HAZ soll ein Brand in einer elektrischen Anlage den Stromausfall ausgelöst haben. Offenbar ist in der Nähe des Hauptbahnhofs auf dem Betriebsgelände an der Hagenstraße in einer Trafostation hinter dem Bahndamm ein Feuer ausgebrochen. Dort sind nun auch bereits Rettungskräfte der Feuerwehr im Einsatz. Die Bundespolizei nennt als Auslöser für den Stromausfall einen Kabelbrand. Bis etwa 16.30 Uhr sollen nun keine Züge fahren können. Das wird nach übereinstimmenden Aussagen von Reisenden inzwischen auch am Hauptbahnhof über Lautsprecherdurchsagen mitgeteilt. Demnach staut sich auch rund um den Hauptbahnhof der gesamte Autoverkehr, Taxis sind komplett ausgebucht, im Hauptbahnhof herrscht ein reges Gedränge unter den Reisenden und Passanten.

Inzwischen hat die Deutsche Bahn mitgeteilt, dass die Oberleitungen weiterhin keinen Strom führen. Nach Angaben eines Bahnsprechers soll nun ein Busersatzverkehr eingerichtet werden. Reisende werden derzeit über Lautsprecher dazu aufgefordert, mit der Üstra-Stadtbahnlinie 1 zum Bahnhof Hannover Messe/ Laatzen zu fahren. Dorthin sollen von der Bahn ICEs hingeleitet werden. Desweiteren sollen Fahrgäste laut Bahnsprecher versuchen, mit anderen Verkehrsmitteln zu Anschlussstaionen unmittelbar vor dem Haltepunkt Hannover HBF zu gelangen. Der Zug-Fernverkehr wird demnach in Nordsüdrichtung über Celle und Hannover-Wülfel umgeleitet. In Wülfel ist auch ein zusätzlicher Halt eingeplant. In Ostwestrichtung fahren die Bahnzüge über Lehrte und Wunstorf – dort ist ebenfalls jeweils ein zusätzlicher Halt vorgesehen. Weitere Informationen zu den Umleitungen im Nahverkehr sind laut Bahnsprecher im Internet über den Nachrichtendienst Twitter unter Twitter@DB_regionds.de zu finden.

Am Hauptbahnhof Hannover ist also derzeit für Fahrgäste und Reisende Warten angesagt.

