Hannover

Ein 45-jähriger Mann ist am Donnerstagvormittag aus dem Siloah-Krankenhaus in Hannover verschwunden. Der Patient wurde gegen 11.30 Uhr das letzte Mal gesehen, seitdem wird er vermisst. Laut Polizei besteht Lebensgefahr, Marco S. war erst am Vorabend in die Klinik eingeliefert worden. „Nach Auskunft der behandelnden Ärzte ist der Vermisste dringend auf ärztliche Behandlung angewiesen“, sagt Polizeisprecher Thorsten Schiewe. S. war mitsamt seiner Habseligkeiten aus dem Krankenhaus verschwunden, ein Pfleger hatte sein Fehlen am Vormittag bemerkt.

Die Polizei sucht nach dem seit Donnerstagvormittag vermissten Marco S. (45). Quelle: Polizei

Es ist nicht bekannt, wo sich der 45-Jährige derzeit aufhalten könnte. Marco S. ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine füllige Statur und kurze, schwarze Haare. Er trägt vermutlich eine schwarze Jogginghose, ein olivfarbenes Shirt, eine dunkle Jacke und schwarze Schuhe. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer (0511) 109 30 17 oder auf jedem Revier.

Von pah