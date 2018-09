Aus der Stadt Marktkirche - Pläne für Lüpertz-Fenster liegen auf Eis Der Künstlerstar Markus Lüpertz hat ein spektakuläres Fenster für die Marktkirche entworfen, doch das Projekt droht zu scheitern: Ein Erbe des Nachkriegsarchitekten ist gegen den modernen Entwurf.

So soll es aussehen: An der Südseite der Kirche soll das Lüpertz-Fenster an die Reformation erinnern. Quelle: ©2017 Matthias Riemann