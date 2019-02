Hannover

Die Polizei Hannover gibt am Freitag einen Einblick in ihr tägliches Einsatzgeschehen. Von 16 bis 24 Uhr werden die Ermittler auf ihren Twitteraccount @Polizei_H im Internet nach eigenen Angaben „live und nonstop“ berichten, womit es die Beamten gerade zu tun haben. Im Schnitt laufen bei der Leitstelle täglich 800 Notrufe auf – vom simplen Parkplatzrempler bis hin zum Mord. Es ist das erste Mal, dass die Polizei Hannover solch eine Aktion durchführt, bei anderen Ermittlungsbehörden wie beispielsweise der Polizei Berlin ist der 24-Stunden-Twittermarathon bereits zu einer festen Institution geworden.

Einblick in die Polizeiarbeit

Unter dem Hashtag #110live wollen die hiesigen Ermittler am Freitag alles Interessante bündeln und auf Twitter mitteilen. Der Grund: Auch wenn die Fahrzeuge im Ernstfall durch Blaulicht und Martinshorn auf sich aufmerksam machen, werde die eigentliche Arbeit „größtenteils nicht wahrgenommen“, sagt Behördensprecher Sören Zimbal, gleichzeitig Mitglied des Social-Media-Teams der Polizeidirektion. Bei ihrer Live-Berichterstattung wollen sich die Ermittler nicht nur auf Hannover beschränken, sondern auch Einsätze aus dem Umland kundtun. Bis zu 750 Einsätze bewältigt die Polizei in der Region pro Tag. Unter www.twitter.com/Polizei_H sind die Beiträge auch ohne eigenen Account frei lesbar.

Erfolgreiches Twittergewitter der Feuerwehr

Wie groß der Erfolg eines solchen Twittergewitters ist, zeigt ein Blick auf die Feuerwehr Hannover. Die Retter hatten sich am 11. Februar – in Anlehnung an die europäische Notrufnummer 112 – zwölf Stunden lang an der bundesweiten Aktion von 41 Berufsfeuerwehren beteiligt. Neben dem aktuellen Einsatzgeschehen berichtete die Feuerwehr auf Twitter unter dem Hashtag #hannover112 unter anderem auch über ihr Equipment und Karrierechancen. Fast 50 Tweets setzten die Retter ab, die Beiträge wurden 280.000 Mal angesehen.

Von pah