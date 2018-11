Hannover

In einem fünfstöckigen Mehrfamilienhaus an der Ricklinger Straße ist am Sonntagabend in einem verschlossenen Kellerraum ein Feuer ausgebrochen. Der Brand konnte aber von der alarmierten Feuerwehr schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Bisherigen Ermittlungen zufolge waren gegen 17.45 Uhr in einem Keller Bücher und Hausrat in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus dem Keller und teilweise bis in das Treppenhaus. Die meisten Bewohner hatten die Appartements in dem Gebäude zu diesem Zeitpunkt schon verlassen. Im Haus verbliebene Bewohner konnten laut Feuerwehr unmittelbar danach von Rettungskräften unbeschadet ins Freie gebracht werden.

Nach etwa 30 Minuten war der Brand gelöscht. Die Bewohner konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ursache für das Feuer steht bislang noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

Von Ingo Rodriguez