Hannover

Die Polizei hat in Hannover einen Verdächtigen festgenommen, der seit Anfang Februar zwei Supermärkte in Leinhausen und Herrenhausen überfallen haben soll. Bei beiden Raubtaten war der Mann mit einer Axt bewaffnet. Laut Polizei handelt es sich um einen 18-Jährigen, der in der Nähe der Tatorte lebt. Am Donnerstagmorgen durchsuchten die Beamten die Wohnung des Verdächtigen in Stöcken „und stießen dabei auf mehrere Beweismittel, die aktuell ausgewertet werden“, sagt Polizeisprecher Mirco Nowak. Wegen fehlender Haftgründe wurde der Verdächtige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, die Ermittlungen dauern aber weiter an.

Maskiert und mit Axt bewaffnet

Die Ermittler werfen dem 18-Jährigen vor, zunächst am 4. Februar den Rewe-Markt an der Mandelslohstraße ( Herrenhausen) überfallen zu haben. Am Dienstagabend wiederum soll der Verdächtige den NP-Markt an der Kasseler Straße in Leinhausen ausgeraubt haben. Beide Taten ähneln sich: Jedes Mal soll der maskierte 18-Jährige Angestellte mit einer Axt bedroht und Geld gefordert haben. Allerdings machte der Verdächtige lediglich in Herrenhausen etwas Beute, in Leinhausen wurde er von der Mitarbeiterin in die Flucht geschlagen.

Von pah