Hannover

Drei Diebe haben am Sonnabend gegen 22 Uhr in der Südstadt ein Fahrrad stehlen wollen und wurden kurz darauf von der Polizei gefasst. Ein Passant hatte die 24, 28 und 38 Jahre alten Männer dabei beobachtet, wie sie an der Schlägerstraße an dem Schloss des Damenrads herumhantierten. Außerdem hörte der Zeuge verdächtige Knackgeräusche. Er rief den Notruf und die Beamten konnten die drei Verdächtigen wenig später festnehmen, als sie ihre Beute über den Gehweg schoben. Darüber hinaus hatte der 24-Jährige eine Kneifzange bei sich. Gegen die Männer wird nun wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt, nach den polizeilichen Maßnahmen wurden sie vorerst wieder entlassen.

Von pah