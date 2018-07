Aus der Stadt Ermittlungserfolg - Polizei fasst mutmaßlichen Netto-Räuber Die Polizei Hannover hat einen Mann festgenommen, der im Mai eine Netto-Filiale in Misburg-Nord überfallen haben soll. Der Täter bedrohte das Opfer mit einer Schusswaffe. Eventuell ist er auch für die Tat in Oberricklingen verantwortlich.

Der 46-Jährige wurde per Untersuchungshaftbefehl gesucht und am Freitag am Hauptbahnhof ausfindig gemacht. Quelle: dpa