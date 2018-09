Hannover

Zwei betrunkene Männer haben haben in der Nacht zu Montag versucht, Getränkekisten aus einem Supermarktlager zu stehlen. Die 40 und 54 Jahre alten Diebe waren gegen 0.30 Uhr auf das Gelände an der Rundestraße eingedrungen, dabei wurden sie allerdings von einem 46-jährigen Busfahrer beobachtet. Als die Polizei eintraf, stand der Jüngere der beiden Einbrecher Schmiere am Schiebetor des Lagers, sein Komplize hielt sich auf dem Gelände auf.

Bevor sie von der Polizei festgenommen wurden, hatte der 54-Jährige bereits zwei Bierkisten zum Abtransport bereitgestellt. Er war mithilfe eines Einkaufswagens über das Tor geklettert. Die Männer müssen sich nun wegen versuchten schweren Diebstahls verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie vorerst wieder freigelassen.

Von pah