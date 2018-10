Hannover

Die Polizei hat am Montag die Fernbusse am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Hannover kontrolliert. Das Ergebnis: Bei fast die Hälfte der 17 überprüften Fahrzeuge und 25 Fahrer gab es Beanstandungen, überwiegend wurde gegen die Sozialvorschriften verstoßen. In insgesamt zehn Fällen steckte nicht die erforderliche Fahrerkarte im Bus, außerdem hatten dreimal die Fahrer nicht die nötigen Ruhezeiten oder Pausen ein. „In einem Fall saß der Fahrer zu lange am Steuer“, sagt Polizeisprecher André Puiu.

Außerdem leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen einen Busfahrer ein, weil dieser absichtlich die Fahrerkarte eines Kollegen benutzte. Darüber hinaus hatten zwei Reisebusse eines in Hannover ansässigen Unternehmens keine gültige Genehmigung für den Fernlinienverkehr dabei. Die Mehrheit der überprüften Busse war auf inländischen Strecken unterwegs, drei auf internationalen Routen nach Tschechien, Kroatien und Weißrussland. Technische Mängel an den Fahrzeugen fanden die Beamten nicht.

Von pah