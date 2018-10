Hannover

Die Polizei hat in Ricklingen einen 41-Jährigen festgenommen. Der Mann wollte offenbar kurz zuvor ein Auto aufbrechen, um an die darin liegenden Wertsachen zu gelangen. Ein Zeuge hatte den Mann am Sonntag gegen 11.45 Uhr bemerkt, weil sich dieser laut Polizei „verdächtig lange“ in der Straße Am Edelhofe aufgehalten hatte. Der 41-Jährige habe die abgestellten Autos genauer begutachtet „und wendete sich dann einem am Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa zu“, sagt Behördensprecherin Martina Stern. Unter anderem hantierte der Mann mit einem Brecheisen an der Beifahrerscheibe herum – im Fußraum des Wagens lag eine Umhängetasche. Kurze Zeit später radelte der Verdächtige in Richtung Beekestraße davon.

Dort stoppte ihn die Polizei auch wenig später. Die Beamten überprüften den 41-Jährigen und entdeckten das Brecheisen im Korb seines Fahrrads. Erbeutet hatte der Mann allerdings nichts, auch der Corsa wies bei der anschließenden Kontrolle keine Schäden auf. Der 41-Jährige war in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Delikte aufgefallen, bereits am Montag wurde der Mann in einem beschleunigten Verfahren dem Richter vorgeführt.

Von pah