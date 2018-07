Hannover

Die Polizei hat den mutmaßlichen Räuber festgenommen, der vergangene Woche zwei Spielhallen in der Innenstadt und in Oberricklingen überfallen haben soll. Es handelt sich demnach um einen 47-Jährigen aus Ronnenberg, er konnte am vergangenen Freitag an der Fernroder Straße festgenommen werden. Zeugenhinweise brachten die Beamten auf seine Spur. „Der Mann bestreitet die Vorwürfe“, sagt Polizeisprecherin Kathrin Pfeiffer. Zuerst soll er am 24. Juli eine Spielhalle am Volgersweg ausgeraubt haben, drei Tage später eine an der Göttinger Chaussee. Der 47-Jährige befindet sich mittlerweile im Gefängnis, da gegen ihn auch ein offener Haftbefehl wegen besonders schweren Diebstahls vorlag.

Von pah