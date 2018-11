Hannover

Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen, der am Donnerstag den 22-jährigen Mann am Steintor schwer verletzt haben soll. Passanten hatten gegen 19.45 Uhr das Opfer mit einer Stichverletzung im Unterleib vor der McDonald’s-Filiale entdeckt und die Polizei alarmiert. Kurz darauf rückte bereits ein 40-Jähriger in den Fokus der Ermittlungen, am Sonnabend gab es dann den Erfolg: Die Polizei konnte den Gesuchten gegen 18.40 Uhr an der Augustenstraße (Mitte) festnehmen.

Der blutigen Auseinandersetzung am Steintor soll ein Streit vorausgegangen sein, der daraufhin eskalierte. Es gab bereits am Donnerstag Hinweise, dass es sich um eine Tat im Drogenmilieu gehandelt haben könnte. Das 22-jährige Opfer musste noch am Donnerstagabend notoperiert werden, nach Polizeiangaben ist sein Gesundheitszustand zurzeit stabil. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 40-Jährigen. Er stehe „im dringenden Verdacht“, sein Opfer niedergestochen zu haben. Der Verdächtige soll einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden.

Tödliche Messerattacke am Hauptbahnhof – Täter flüchtig

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Augustenstraße kam es am Sonnabend nur etwa eine halbe Stunde später ebenfalls zu einer Messerattacke, die allerdings tödlich endete. Ein Unbekannter griff einen 39-Jährigen nahe der Drogenhilfestation Stellwerk hinter dem Hauptbahnhof an, das Opfer erlag trotz Notoperation noch in der Nacht zu Sonntag seinen schweren Verletzungen. Auch in dem Fall handelt es sich vermutlich um eine Auseinandersetzung innerhalb der Drogenszene. Die Polizei fahndet derzeit nach dem geschätzt 30-jährigen Täter.

Von pah