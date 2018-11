Hannover

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der vor etwas mehr als einer Woche einen 39-Jährigen vor der Drogenhilfestation Stellwerk getötet haben soll. Beamte der Bundespolizei konnten den gesuchten 27-Jährigen bereits am vergangenen Freitag im Hauptbahnhof fassen. „Er steht im dringenden Verdacht, dem 39-Jährigen eine tödliche Stichverletzung beigebracht zu haben“, sagt Martina Stern, Sprecherin der Polizeidirektion Hannover. Am Sonnabend erließ ein Richter Haftbefehl gegen den Verdächtigen, seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft.

Zur Galerie In Hannover ist am Sonnabend ein 39-jähriger Mann niedergestochen worden. Der blutige Angriff ereignete sich nahe der Drogenhilfestation Stellwerk hinter dem Hauptbahnhof. Trotz Notoperation starb der Mann in der Nacht zu Sonntag im Krankenhaus.

Der lebensgefährlich verletzte 39-Jährige war am Abend des 10. Novembers an der Fernroder Straße zusammengebrochen und von einem Passanten entdeckt worden. Vermutlich handelte es sich um eine Auseinandersetzung im Drogenmilieu, das Stellwerk befindet sich bloß rund 60 Meter vom Fundort des Verletzten entfernt. Der Mann kam umgehend in ein Krankenhaus und wurde dort notoperiert, erlag aber noch in der Nacht seinen schweren Verletzungen. Die Polizei stellte noch in der Tatnacht die Personalien der rund 25 anwesenden Personen rund um das Stellwerk fest.

In diesem Zusammenhang kam die Polizei offenbar auf die Spur des 27-Jährigen. „Im Rahmen weiterführender Ermittlungen hatte sich der Tatverdacht konkretisiert“, so Stern weiter. Wieso und womit der Festgenommene auf sein Opfer einstach, ist zurzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Von Peer Hellerling