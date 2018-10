Hannover

Die Polizei hat fünf Albaner festgenommen, die als Kokaindealer aktiv gewesen sein sollen. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, wurden die Männer bereits vergangene Woche in Stöcken verhaftet. „Seit Mai haben Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gegen die Männer ermittelt“, sagt Polizeisprecher Thorsten Schiewe. Ihnen wird vorgeworfen, bandenmäßig agiert zu haben. Drei von ihnen im Alter von 22, 29 und 30 Jahren sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Ein 42- und 44-Jähriger wurden vorerst wieder freigelassen. Gegen alle fünf wird wegen bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Laut Oliver Eisenhauer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, agierten die Männer „mindestens auf der mittleren Ebene“ der Drogenszene. Demnach waren sie überregional aktiv und verkauften das Kokain auch an andere Dealer weiter. Einer der Verdächtigen lebe seit Jahren in Deutschland, die übrigen Festgenommenen kamen erst vor wenigen Monaten in die Bundesrepublik. Es gebe zudem noch weitere Beschuldigte, die Teil der Bande sein sollen, doch dazu macht Eisenhauer aus Ermittlungsgründen derzeit keine weiteren Angaben.

Kokain im Wert von 110.000 Euro

Die Beamten kamen den mutmaßlichen Dealern auf die Spur, nachdem sie bereits am 6. September einen 40-Jährigen festgenommen hatten. Der Mann steht im Verdacht, zuvor bei den Händlern 50 Gramm Kokain erworben zu haben. Auch er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Ob er den Beamten wichtige Hinweise auf die Bande gab, sagt die Polizei nicht.

Nachdem die Fahnder die Adressen der Verdächtigen ausfindig gemacht hatten, erließ ein Richter Durchsuchungsbeschlüsse für drei Wohnungen in Stöcken. Dort entdeckten die Ermittler unter anderem 1,5 Kilogramm Kokain, ungestreckt hat es einen Wert von 110.000 Euro. Außerdem fand die Polizei 200 Gramm Marihuana sowie 10.000 Euro mutmaßliches Drogengeld. Ein Audi Q7, ein Ford Fiesta und ein Ford Focus, die die Drei als Lager und Transportfahrzeuge genutzt haben sollen, wurden ebenfalls beschlagnahmt.

Von Peer Hellerling