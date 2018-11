Hannover

Dringender Tatverdacht: Die Polizei hat am Donnerstagmittag im Schauspielhaus Hannover eine mutmaßliche Einbrecherin festgenommen. Die 34-jährige Frau soll in dem Gebäude an der Prinzenstraße gegen 12.15 Uhr mehrere Spinde aufgebrochen haben. Eine Vorstellung stand dort zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Programm. Die Ermittlungen in dem Fall dauern laut Polizei derzeit jedoch noch an. Möglicherweise soll die Einbrecherin einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von Ingo Rodriguez