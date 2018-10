Hannover

Fast 400 Verkehrsverstöße hat die Polizei vergangene Woche bei ihrer Schwerpunktkontrolle auf der Autobahn 2 festgestellt. Im Gegensatz zu den bisherigen Überprüfungen registrierten die Beamten dieses Mal vor allem Abstandsverstöße – insgesamt 177 Verkehrsteilnehmer hielten nicht den nötigen Abstand zum Vordermann ein. „161 davon waren Lkw-Fahrer mit Fahrzeugen über 3,5 Tonnen“, sagt Behördensprecher Thorsten Schiewe. Außerdem wurden geltende Überholverbote in 80 Fällen ignoriert, davon 74-Mal von Fernfahrern.

Die höchsten Tempoverstöße verursachten fünf Autofahrer, die mit mehr als 30km/h zu viel im 60er-Bereich von Baustellen unterwegs waren. Insgesamt hielten sich 89 Verkehrsteilnehmer nicht an geltende Geschwindigkeitsbegrenzungen, darunter 85 Pkw-Fahrer. Darüber hinaus ertappte die Polizei elf Auto- und sechs Lkw-Fahrer, die ihre Mobiltelefone am Steuer benutzten. Die Kontrollen sollen auch in dieser Woche fortgesetzt werden.

Von pah