Hannover

Die Polizei sucht die rechtmäßigen Eigentümer mehrerer Schmuckstücke, die zwei Diebe während ihrer Einbruchsserie im November erbeutet haben sollen. „Sie konnten bislang nicht zugeordnet werden“, sagt Behördensprecher Thorsten Schiewe. Es handelt sich um eine Esprit-Uhr mit schwarzem Armband und eine der Marke Scuderia Ferrari mit einem braunen Armband. Außerdem suchen die Ermittler die Besitzer eines goldenen Kugelschreibers mit der Gravur „BRIGI“, eines Kettenanhängers in Form eines Elefanten und eines Perlrings mit Schloss.

Zur Galerie Die Polizei Hannover sucht die rechtmäßigen besitzer von zwei Armbanduhren, einem goldenen Kugelschreiber, einem Kettenanhänger in Form eines Elefanten sowie eines Perlenrings mit Schloss. Der Schmuck stammt aus einer Einbruchsserie im November.

Die Beute stammt aus einer Einbruchsserie im November in den Stadtteilen List, Vahrenwald und Groß-Buchholz. Verdächtigt werden zwei Männer im Alter von 23 und 24 Jahren. Sie wurden Ende November am Flughafen Langenhagen gefasst, als sie in ihre Heimat Albanien zurückreisen wollten. Im Gepäck hatten sie unter anderem mehrere Tausend Euro Bargeld. Seit ihrer Festnahme sitzen die Männer in Untersuchungshaft.

Die Ermittler prüfen zurzeit, ob die Verdächtigen womöglich rund 30 Einbrüche begangen haben. Die Vorgehensweisen ähneln sich stets: Die Täter kletterten nach Einbruch der Dunkelheit auf die Balkone von Mehrfamilienhäusern und öffneten die Türen. Die Besitzer der nun veröffentlichten Schmuckstücke werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 109-26 26 beziehungsweise -26 24 zu melden.

Von Peer Hellerling