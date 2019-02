Hannover

Die Polizei geht im Fall des Dachstuhlbrandes am Sonntag in Hannover-Ahlem von Brandstiftung aus. Das ergaben die Ermittlungen am Montag in dem dreistöckigen Mehrfamilienhaus an der Richard-Lattorf-Straße. Das komplette Gebäude ist seit dem Feuer unbewohnbar. Die Feuerwehr war am Sonntag mit einem Großaufgebot gegenüber der Grundschule Ahlem im Einsatz, eine 86-jährige Frau musste mit einer Drehleiter aus dem zweiten Stock des Hauses gerettet werden. Die Flammen hatten von einer ausgebauten Dachgeschosswohnung auf den eigentlichen Dachstuhl übergegriffen.

„Nach bisherigen Erkenntnissen waren mehrere Bewohner auf offene Flammen im Treppenhaus aufmerksam geworden“, teilte Polizeisprecher André Puiu am Montagnachmittag mit. Sie alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Die Löscharbeiten zogen sich über Stunden hin, erst am Abend meldeten die Einsatzkräfte „Feuer aus“. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 400.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Der Zentrale Kriminaldienst ermittelt nun wegen „besonders schwerer Brandstiftung“ und bittet um Hinweise. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Feuer Verdächtiges beobachtet haben, können sich unter der Rufnummer (0511) 109 55 55 melden.

Von pah