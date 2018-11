Hannover

Die Polizei hat im Rahmen ihrer Fahndung nach zwei Räuberinnen Fotos der beiden mutmaßlichen Frauen veröffentlicht, die aus einer Überwachungskamera stammen. Die Verdächtigen sollen im April eine 24-Jährige in der Stadtbahnhaltestelle Schlägerstraße überfallen und verprügelt haben. Die junge Frau hatte die Bahn der Linie 2 in Richtung Alte Heide am 20. April kurz vor Mitternacht verlassen, die beiden schwarz gekleideten Räuberinnen folgten ihr.

Zur Galerie Im April 2018 sollen zwei junge Frauen eine 24-Jährige in der Stadtbahnhaltestelle Schlägerstraße in Hannover überfallen haben. Außerdem schlugen sie ihrem Opfer ins Gesicht. Die Polizei hat jetzt Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Auf den Stufen zum Ausgang Feldstraße zogen die Gesuchten plötzlich von hinten an der Handtasche der 24-Jährigen. „Als sich die junge Frau umdrehte, wurde sie von den zwei Maskierten mit Schlägen ins Gesicht und gegen den Kopf attackiert“, sagt Polizeisprecher André Puiu. Im weiteren Verlauf des Gerangels durchschnitt eine Täterin den Trageriemen der Tasche mit einem Messer und floh mit der Beute.

Das Überwachungsfoto zeigt die beiden Verdächtigen am Bahnsteig, bevor sie sich maskiert haben. Die jungen Frauen sind sehr schlank, etwa 1,60 Meter groß und wirkten sehr jung. Eine Täterin hat laut Opfer auffallend blaue Augen. Zur Tatzeit trugen sie dunkle Kleidung und Hoodies. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 109 36 20.

Von pah