Hannover

Ein Fahrradfahrer ist am Freitagmittag bei einem Unfall in der Innenstadt schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei zog sich der 60-Jährige unter anderem Kopfverletzungen zu, als eine Autofahrerin ihm die Vorfahrt nahm. Der Unfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr an der Kreuzung von Friedrichswall und Osterstraße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 60-Jährige kam aus der Willy-Brandt-Allee und wollte bei Grün auf der Fahrradfurt geradeaus in die Osterstraße radeln.

Zur Galerie Wo kracht es in Hannover am meisten? Das sind die 10 gefährlichsten Kreuzungen der Stadt.

Aus der Gegenrichtung kam eine 28-Jährige in einem Daewoo und bog ebenfalls bei Grün nach links auf den Friedrichswall ab. „Hierbei missachtete sie den Vorrang des ihr entgegenkommenden Radfahrers“, sagt Polizeisprecherin Martina Stern. Der 60-Jährige, der keinen Helm trug, stürzte bei dem Unfall. Ein Rettungswagen musste den Schwerverletzten in ein Krankenhaus bringen, die Autofahrerin bleib unversehrt.

Von pah