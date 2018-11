Hannover

Ein Fahrradfahrer ist am Montagabend von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr an der HDI-Arena in Höhe der Kreuzung von Beuermann- und Robert-Enke-Straße. Nach Angaben der Polizei-Leitstelle wollte der Radler die Fahrbahn überqueren und wurde daraufhin von dem Wagen erfasst. Der Mann musste vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Schwere der Verletzungen ist momentan noch nichts bekannt. Der Verkehrsunfalldienst ist vor Ort und hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Von pah